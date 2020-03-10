خطوات حفظ نسخة احتياطية من رسائل Gmail.. تعرف عليها

تعد رسائل البريد الإلكتروني من أهم الرسائل الموجودة لدينا في كل تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى، حيث أن رسائل البريد الإلكترونى أو الإيميل هى رسائل متعلقة بالعمل والمراسلات الرسمية.





وتحتوى رسائل الإيميل على خطط عمل وشركات، ومعلومات مهمة للغاية، إذا ضاعت فستسبب الكثير من المشكلات، لذلك يجب الحفاظ دائما على وجود نسخة احتياطية منها، إذا تعرض المستخدمون لأى مشكلة مثل سرقة الهواتف أو اختراق حساباتهم الشخصية وغيرها.









وتعد أفضل وسيلة لحفظ رسائل البريد الإلكترونى هى حفظها على الإنترنت، ولا يجب حفظها على بطاقة SIM أو على ذاكرة خارجية بحيث تكون معرضة للتلف في أى وقت.





وعند حفظ رسائل الإيميل من موقع Gmail على الهاتف فإن نظام تشغيل أندرويد يمنح المستخدمين عملية اقتران ومزامنة لرسائل الإيميل بحيث يمكن الرجوع إليها في أى وقت.





وذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية الخطوات التى يجب اتباعها عند القيام بحفظ نسخة احتياطية من رسائل الإيميل لل Gmail على الإنترنت.





1- افتح جهات الاتصال على هاتفك





2- اضغط على زر قائمة الإعدادات والذي يختلف بإختلاف موديل هاتف أندرويد





3- اضغط على More feature and setting ، ثم اضغط على خيار إعدادات جهات الاتصال Contacts Settings



