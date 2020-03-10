لاستخدام رقمين مختلفين على واتساب .. إليك الحل

يحتاج العديد من مستخدمى تطبيق واتساب، الحصول على حسابين مفعلين لرقمين مختلفين تمامًا، حتى يستطيعوا الحصول على طريقة للتراسل أسهل، في أوقات مختلفة مثل السفر أو أوقات الإجازة وغيرها.
والحصول على حسابين مفعلين برقمين مختلفين على تطبيق واتساب أمر صعب للغاية، حيث إنك إذا قمت بعمل هذا الأمر أكثر من مرة يقوم واتساب بحظرك من تفعيل حسابك، لذلك لا تقم بهذا الأمر أكثر من مرة.
ولحل هذه المشكلة المعقدة، ذكر موقع Android PIT أن هناك بعض الطرق التى يمكن من خلالها استخدام رقمين مختلفين في واتساب.
الطريقة الأولى:
تتيح بعض الهواتف السماح في بعض الحالات باستخدام رقمين مختلفين في تطبيق واتساب مثل هواتف هواوى الحديثة وهواتف ماركة Honor التابعة لهواوى، وتستطيع من خلالها عند تثبيت الواتساب الدخول على App-Twin في قائمة الضبط إدخال رقمين مختلفين.
وفي حالة كنت تستخدم هاتف سامسونج، فستجد أن هذه الخاصية تسمى Dual Messenger.
الطريقة الثانية:
ويمكن استخدام حل آخر، وهو تحميل تطبيق WhatsApp Business والذى يتيح للمستخدمين من أصحاب الأعمال استخدام أكثر من رقم، ويعتبر تحميله أمرا سهلا، إلا أنه يتطلب من المستخدم كتابة اسم الشركة التى يعمل بها بدلا من كتابة اسمه، وبالتالى يمكنك الحصول على رقمين مختلفين على تطبيق واتساب واحد.
وكان تطبيق WhatsApp Business قد حصل على خاصية الوضع الداكن dark mode، وذلك بعد شهر من الاختبار.