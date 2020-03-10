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رياضة

الفار خادم الهلال .. هجوم الجماهير السعودية على الزعيم

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
دشن جمهور الفرق المنافسة لفريق الهلال هشتاج على موقع التغريدات القصيرة تويتر بعنوان الفار خادم الهلال في إشارة منهم بأن التحكيم دائما ما يقف في صف الزعيم السعودي . 

وبدأت جماهير فريق النصر الغريم الأزلي للهلال في الهشتاج بعدها لتشارك كافة طوائف الجماهير السعودية فيه . 

حيث قال حساب باسم فواز الشلوي "لجنة المسابقات ، من الموسم الماضي وهي تحارب نادي #النصر بالبطولات المحلية وتضع مباريات قوية بتوقيت ضيق ، هل يعقل يا ناس نادي يلعب كل مبارياته بكاس الملك خارج ( ارضه )، ويلعب نصف نهائي كاس الملك الاحد بجدة ضد الاهلي ، والديربي يوم الجمعة مع الهلال ،عبث واضح وفاضح مستمر" 
#الفار_خادم_الهلال

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