الفار خادم الهلال .. هجوم الجماهير السعودية على الزعيم

دشن جمهور الفرق المنافسة لفريق الهلال هشتاج على موقع التغريدات القصيرة تويتر بعنوان الفار خادم الهلال في إشارة منهم بأن التحكيم دائما ما يقف في صف الزعيم السعودي .
وبدأت جماهير فريق النصر الغريم الأزلي للهلال في الهشتاج بعدها لتشارك كافة طوائف الجماهير السعودية فيه .
حيث قال حساب باسم فواز الشلوي "لجنة المسابقات ، من الموسم الماضي وهي تحارب نادي #النصر بالبطولات المحلية وتضع مباريات قوية بتوقيت ضيق ، هل يعقل يا ناس نادي يلعب كل مبارياته بكاس الملك خارج ( ارضه )، ويلعب نصف نهائي كاس الملك الاحد بجدة ضد الاهلي ، والديربي يوم الجمعة مع الهلال ،عبث واضح وفاضح مستمر"
#الفار_خادم_الهلال
فيما علق حساب آخر بأسم أبو سعد " #الفار_خادم_الهلال وحبيبهم اللزم"
يذكر أن فريق الهلال السعودي يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 50 نقطة بعد مرور 21 جولة من عمر الدوري .