الفار خادم الهلال .. هجوم الجماهير السعودية على الزعيم





وبدأت جماهير فريق النصر الغريم الأزلي للهلال في الهشتاج بعدها لتشارك كافة طوائف الجماهير السعودية فيه .





من الموسم الماضي وهي تحارب نادي #النصر بالبطولات المحلية وتضع مباريات قوية بتوقيت ضيق ، هل يعقل يا ناس نادي يلعب كل مبارياته بكاس الملك خارج ( ارضه )، ويلعب نصف نهائي كاس الملك الاحد بجدة ضد الاهلي ، والديربي يوم الجمعة مع الهلال ، عبث واضح وفاضح مستمر" #الفار_خادم_الهلال

حيث قال حساب باسم فواز الشلوي "لجنة المسابقات ،

دشن جمهور الفرق المنافسة لفريق الهلال هشتاج على موقع التغريدات القصيرة تويتر بعنوان الفار خادم الهلال في إشارة منهم بأن التحكيم دائما ما يقف في صف الزعيم السعودي .