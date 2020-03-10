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وزيرة الهجرة: تكوين غرفة عمليات لمتابعة أزمة العالقين بسبب كورونا.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:15 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
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محمود محسن
أكدت  السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية تحترم سيادة وقواعد الدول الأخرى فيما يتعلق بتعامل كل دولة مع فيروس كورونا مؤكدة أن وزارة الهجرة تم تكليفها من القيادة السياسية برعاية المصريين في الخارج وتلبية إحتياجاتهم. 

وأضافت مكرم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أنه منذ الإعلان عن إغلاق المطارات سواء في الكويت أو المملكة العربية السعودية تلقت وزارة الهجرة عدد من الإستفسارات الخاصة بالمصريين الذين يعملون في تلك الدول بأنهم لا يستطيعون العودة. 

وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك العالقين في المطارات في عدد من الدول وتم تكوين غرفة عمليات لمتابعة أزمة العالقين بسبب هذا الفيروس مؤكدة أنه حتى الأن وصل لوزارة الهجرة 1660 استفسار وشكوى من المصريين المتواجدين في الخارج ولم يستطيعوا العودة. 

وأشارت أن السعودية بها العدد الأكبر بالجالية المصرية وطبقا لما وصلنا من استفسارات ومشاكل من 1338 استفسار من المصريين الموجودين في السعودية مؤكدة أن غرف العمليات بالوزارة تتلقى الإستفسارات من خلال تطبيق الواتس اب أو من خلال البريد الالكتروني أو استمارات تسجيل.

وقالت وزيرة الهجرة أنه يجب حجم العدد الإجمالي والمحافظات القادمين منها مؤكدة أن أغلب العاملين بالخارج من محافظات الصعيد .
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