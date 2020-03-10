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رياضة

موعد نهائي كأس رئيس الإمارات بين العين والظفرة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:28 م
الظفرة الإماراتي
الظفرة الإماراتي
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إسماعيل محمود
ضرب نادي الظفرة، موعدًا في نهائي كأس رئيس الإمارات، مع نادي العين، المتأهل سلفًا، وذلك بعد إقصاء الأول لنظيره نادي بني ياس بفوزه عليه بهدف نظيف في دور نصف النهائي.

سجل هدف الظفرة الوحيد اللاعب جارديل من ضربة جزاء في الدقيقة 103، بعد لجوء الفريقين للأِشواط الإضافية، لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

أما نادي العين فقد تأهل لدور النهائي، بعد فوزه على نادي الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم.

وذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تدرس رفع توصية للأمانة العامة والجهات المعنية، بإقامة نهائي كأس رئيس الإمارات يوم 21 أبريل المقبل، وذلك بعد قرار تأجيل المباراة النهائية، الذي كان مقررًا لها 18 مارس الجاري، بسبب فيروس كورونا.
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