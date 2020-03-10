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توك شو

حرق 120 فدان قمح بالمنوفية بسبب المبيدات الفاسدة .. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:33 م
المبيدات الفاسدة
المبيدات الفاسدة
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عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرا يكشف معاناة الفلاحين من ضعف تأثير المبيدات الزراعية.

وقال أحد الفلاحين خلال برنامج «التاسعة»، المذاع على «القناة الأولى»، ويقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»،: « الزراعة بتاعتنا احترقت بسبب المبيدات الفاسدة المصنعة في مصانع بير السلم، ميكفنيش تعويض 20 ألف جنيه للفدان».

وأشار مواطن آخر الى أن إجمالي الزراعات التي فسدت في تلا بالمنوفية بسبب المبيدات بلغت 120 فدانا مزروعة قمحا؛ مرددا: «أنا مش عايز تعويض أنا عايز أقطع رقبة المتسبب في خراب البيوت ده».

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إن جميع المبيدات المعتمدة من وزارة الزراعة يتم الكشف عليها دوريا ولا يمكن ان تكون هي المتسببة في حرق وتلف الزراعات. 
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