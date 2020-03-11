AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد الزفاف بساعات.. عريس يدخل في نوبة بكاء بسبب والدته.. صور

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
رؤية الرجال منخرطين في البكاء؛ مشهد لم يعتد عليه الكثير في العديد من الأوقات، حيث إن هذا المشهد غالبا ما يأتي من السيدات، ولكن هناك بعض المواقف التي تنهمر دموع الرجال من أجلها. 

وفقا لما ورد في صحيفة " مترو" البريطانية، فوجئت إحدى العائلات بابنهم الذي كانوا يحضرون زفافه، يبكي؛ بعد أن اتصل شقيقه في الساعات الأولى من الفجر؛ لينقلا والدتهما إلى المستشفى بعد دخولها في غيبوبة. 

فوجئ العريس بعد حفل الزفاف بشقيقه يتصل به، ويطلب منه أن يحضر إلى المنزل فورا، بعد دخول والدتهما في غيبوبة، وفشلها في إسعافها . 

دخل العريس في نوبة بكاء متواصل في أثناء ذهابهم للمستشفى؛ بسبب خوفه على والدته، وشاهده أحد أقاربه أثناء ذهابه للمستشفى في الطريق، وتسائل عن سر بكائه، فعلم أن والدته ليست بخير، وأنه أكثر أبنائها تعلقا بها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جت الحزينة تفرح.. عريس يدخل في نوبة ضحك بعدما أصاب عروسته في عينها

شهيد الشهامة.. أسرة خفير مزلقان سمالوط: ضحى بحياته لينقذ غيره.. فيديو

بعد انتهاء الزفاف بساعة.. شقيقة العريس تصفع زوجته وتطردها

شعر بالخوف.. عريس يبكي ويهرب من حفل الزفاف فور وصول والده

ترشيحاتنا

10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

هل أصيب أحمد حسن كوكا بـ فيروس كورونا.. اعرف الحقيقة

بعد هدف جمال حمزة.. نجم الزمالك يكشف توسل شادي محمد: خفوا علينا

مكنش عندهم موت .. أحمد عكاشة: انتقل إلى رحمة الله تعالى كلمة فرعونية

أمطار وسيول ومنخفض جوي.. الأرصاد تنصح المواطنين بعدم الخروج من المنازل.. فيديو

تميم عنده كورونا.. القرموطي يتصل بـ أمير قطر على الهواء وحارسه يغلق الهاتف في وجهه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

رغم كورونا.. النجم الأمريكي جيمي جان بالصوت والضوء في الأقصر .. صور

جميلة وبسيطة.. 7 صور تبرز أناقة رانيا ياسين في عيد ميلادها