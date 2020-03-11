بعد الزفاف بساعات.. عريس يدخل في نوبة بكاء بسبب والدته.. صور

رؤية الرجال منخرطين في البكاء؛ مشهد لم يعتد عليه الكثير في العديد من الأوقات، حيث إن هذا المشهد غالبا ما يأتي من السيدات، ولكن هناك بعض المواقف التي تنهمر دموع الرجال من أجلها.
وفقا لما ورد في صحيفة " مترو" البريطانية، فوجئت إحدى العائلات بابنهم الذي كانوا يحضرون زفافه، يبكي؛ بعد أن اتصل شقيقه في الساعات الأولى من الفجر؛ لينقلا والدتهما إلى المستشفى بعد دخولها في غيبوبة.
فوجئ العريس بعد حفل الزفاف بشقيقه يتصل به، ويطلب منه أن يحضر إلى المنزل فورا، بعد دخول والدتهما في غيبوبة، وفشلها في إسعافها .
دخل العريس في نوبة بكاء متواصل في أثناء ذهابهم للمستشفى؛ بسبب خوفه على والدته، وشاهده أحد أقاربه أثناء ذهابه للمستشفى في الطريق، وتسائل عن سر بكائه، فعلم أن والدته ليست بخير، وأنه أكثر أبنائها تعلقا بها .