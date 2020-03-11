بعد الزفاف بساعات.. عريس يدخل في نوبة بكاء بسبب والدته.. صور

رؤية الرجال منخرطين في البكاء؛ مشهد لم يعتد عليه الكثير في العديد من الأوقات، حيث إن هذا المشهد غالبا ما يأتي من السيدات، ولكن هناك بعض المواقف التي تنهمر دموع الرجال من أجلها.





وفقا لما ورد في صحيفة " مترو" البريطانية، فوجئت إحدى العائلات بابنهم الذي كانوا يحضرون زفافه، يبكي؛ بعد أن اتصل شقيقه في الساعات الأولى من الفجر؛ لينقلا والدتهما إلى المستشفى بعد دخولها في غيبوبة.





فوجئ العريس بعد حفل الزفاف بشقيقه يتصل به ، ويطلب منه أن يحضر إلى المنزل فورا ، بعد دخول والدتهما في غيبوبة ، وفشلها في إسعافها .



