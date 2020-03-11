بيراميدز يصطدم بـ إنبي.. وطنطا يستضيف وادي دجلة في الدوري

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على منافسه إنبي اليوم الأربعاء بالمباراة المقرر لها أن تقام باستاد بتروسبورت في إطار الأسبوع الثامن عشر من عمر الدوري الممتاز.





ويدخل بيراميدز بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في أن يتأهل الي دور نصف نهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك على حساب فريق زاناكو الزامبي في دور ربع النهائي.





ويسعى فريق بيراميدز أن يكرر فوزه العريض على منافسه انبي بالدور الأول، حينما فاز بيراميدز بأربعة أهداف دون رد، بأقدام عمر جابر وعبدالله السعيد ومحمد فاروق.





على الجانب الآخر يسعى فريق انبي بقيادة حلمي طولان إلى مواصلة النتائج المتميزة، التي نجح في تحقيقها في ختام الدور الأول من الدوري الممتاز، إضافة إلى الرد على هزيمة الفريق البترولي من بيراميدز بالدور الأول.





ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث بالدوري برصيد 29 نقطة، بينما يأتي فريق انبي في المركز السادس برصيد 25 نقطة.





وفي الإطار ذاته يحل وادي دجلة ضيفًا على منافسه طنطا اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وذلك بالمباراة المقرر لها انطلاقها باستاد طنطا الرياضي.





ويسعى فريق وادي دجلة الي تعويض خسارته بثلاثة أهداف دون رد من منافسه المصري البورسعيدي في ختام الدور الأول، وتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الممتاز.





فيما يسعى فريق طنطا الي تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراة، متسغلًا أن المباراة تقام في ملعبه، إضافة إلى أنها من الممكن أن تكون الفرصة الأخيرة للمدير الفني للفريق ايمن المزين



