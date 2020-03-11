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حوادث

تعرف عليه من فيسبوك..عامل يستعين بـ ٥ طلاب لسرقة أجنبى بالقاهرة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:22 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
فكر عامل فى حيلة شيطانية لسرقة أجنبي تعرف عليه من خلال ال فيس بوك ، حيث استعان ب٥ طلاب وتمكنوا من سرقة أمواله ومتعلقاته، إلى أن تم ضبطهم.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وفى أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المعادي بشارع مصر حلوان الزراعي دائرة القسم تمكنوا من ضبط عامل بشركة وبحوزته عدد 2 طبنجة صوت وعدد 57 طلقة صوت وعدد 2 جراب طبنجة وفيزا كارد تابعة لبنك أجنبي .

بمناقشته عن مصدر الفيزا كارت المضبوطة بحوزته ، أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة أحد النزلاء بفندق شهير بقصر النيل (ويحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية)، وأضاف بسابقة تعرفه على الأخير من خلال أحد مواقع التواصل الإجتماعي فاختمرت في ذهنه فكرة سرقته، فاستعان ب٥ طلاب لتنفيذ مخططه .

 وقام باستدراج المجني عليه لمنطقة زهراء المعادي دائرة القسم ، وفور وصوله قام وباقي المتهمين باصطحابه لمنطقة المعراج ـ دائرة قسم شرطة البساتين وتهديده بالطبنجات الصوت المضبوطة بحوزته والاستيلاء منه علي الفيزا كارد الخاصة به وتحصلوا منه على الرقم السري كرهًا عنه ولاذوا بالفرار .

 وعقب ذلك قاموا بسحب مبلغ مالي ١٠٠ ألف جنيه من حسابه الخاص ، تم بإرشاد ضبط باقي المتهمين وبحوزتهم مبلغ مالى ٢٧ ألف جنيه من متحصلات الواقعة وعدد 2 هاتف محمول وعدد 4 خرطوشة سجائر ماركات مختلفة وعدد 4 شيشة اليكترونية وعدد 2 عبوة زيت خاصة بالشيشة الالكترونية وولاعة سجائر  وخاتم اكسسور  وعدد 2 حظاظه يد وعدد 2 حجر شحن بطارية .

واعترفوا بارتكاب الواقعة ، وأضافوا بأن المضبوطات بحوزتهم قاموا بشرائها من متحصلات الواقعة ، بالاستعلام عن المجني عليه بمحل إقامته بالبلاد بالفندق تبين مغادرته البلاد.
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