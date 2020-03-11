رغم قرار تعليق الدراسة.. طالب سعودى يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. شاهد

عرضت قناة العربية الفضائية ، مقطع فيديو عن طالب سعودى أصر على الذهاب إلى مدرسته رغم قرار تعليق الدراسة.





انتشر مقطع فيديو لطالب في المرحلة الابتدائية بالمملكة العربية السعودية يسكن في إحدى قري منطقة جازان بالجنوب أثناء ذهابه مشيًا على الاقدام للمدرسة حيث إنه لم يعلم بقرار تعليق الدراسة.





ويرجع السبب فى ذهاب الطفل السعودى لمدرسته رغم قرار تعليق المدارس لكونه غير مهتم بمواقع التواصل الاجتماعي مما أثار الكثير من التفاعل معه مطالبين بتكريمه على تفانيه وحرصه.





يذكر أن وزارة الصحة السعودية أوضحت أرقام حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، معلنة كيفية دخول الفيروس لأراضيها من خلال مرور مواطنيها بعدة دول.





وأعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرأ عن تسجيل وزارة الصحة حتى الآن 20 حالة مؤكدة (10 ذكور - 10 إناث)، ومتوسط أعمارهم 47 عاما، 7 حالات منها ارتبطت بالقدوم من إيران وثلاث حالات من العراق و ثلاثة مروا بإيران والعراق واثنان من مصر وحالة من الفلبين وهي فى وضع صحي حرج وعلى أجهزة التنفس الصناعي، و4 حالات اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية.





وتواصل المملكة العربية السعودية إجراءاتها الوقائية وتعززها بكافة مؤسساتها ودوائرها تحسبا كإجراء وقائي يمنع انتشار الفيروس.