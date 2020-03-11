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برلمان

الري: تطوير محور المنصورية يوفر 2 مليون جنيه

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:57 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
عرض مسؤولو وزارة الموارد المائية والرى، مراحل تنفيذ مشروع تجميل مصرف المحيط "المريوطية"، اليوم أمام الوفد البرلمانى من لجنة السياحة والطيران المدنى، الذى يتفقد عددا من الطرق المؤدية للمناطق الأثرية فى محافظة الجيزة، ومنها مشروع تطوير محور المنصورية، فى حضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكشف مسؤولو الحكومة عن أن هذا المشروع سيوفر 2 مليون جنيه شهريا، فضلا عن تجميل وتطوير الطرق المؤدية للأماكن الأثرية، ويشمل المشروع، توسعة الطريق لخلق محور جديد، وتغطية جزء من مسافة التجميل بطول 200 متر،وذلك بالإضافة إلى إنشاء سور حضارى بطول مسافة التجميل 2800 كيلو متر، وتطهير وتمزيق مسافة التطوير من القمامة والردم بطول 2800 كيلو متر، مؤكدين أنه سيتم الانتهاء منه قبل افتتاح المتحف الكبير.

وجاء ذلك فى ضوء طلب الإحاطة الذى قدمه النائب عمرو صدقى رئيس اللجنة، بشأن انتشار القمامة والنفايات علي طريق سقارة وترعة المريوطية والمنصورية، مما يشوب المنظر ويثير اشمئزاز السائحين أثناء مرورهم بالمناطق ويظهر صورة غير حضارية لمصر.

وشارك فى الزيارة، النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، والنائب إبراهيم حمودة وكيل اللجنة، والنائب أمين مسعود عضو اللجنة.
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