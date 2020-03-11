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أخبار العالم

صحيفة روسية: أردوغان قد يلجأ للعب بورقة الصراع في «ناجورني قرة باغ» ضد موسكو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:44 م
صدى البلد
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أ ش أ
 ذكرت صحيفة "أوراسيا ديلي" الروسية - في عددها الصادر اليوم /الأربعاء / أنه ليس من المستبعد أن يلجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، إلى اللعب بورقة الصراع في منطقة "ناجورني قرة باغ" ضد (موسكو).
 
وأضافت الصحيفة ، أنه في حالة تدهور علاقات ( أنقرة) مع (موسكو)، فليس من المستبعد لجوء أردوغان إلى "التصعيد " في هذه المنطقة كإحدى وسائل الضغط على (موسكو). 

وصرح منسق مجموعة العمل بمركز آسيا الوسطى والقوقاز في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر سكاكوف، للصحيفة ، بأن التدهور الخطير في العلاقات بين (موسكو) و(أنقرة) سيؤدي بالتأكيد إلى قيام أذربيجان بأعمال عدائية في منطقة "قرة باغ " مشيرا إلى أن مثل هذا الأمر حدث خلال حرب الأيام الأربعة في تلك المنطقة في أبريل 2016. 

وفي سياق متصل، قال مدير معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في أرمينيا، روبين سافراسيان، إنه على خلفية التناقضات الروسية - التركية في "إدلب " السورية، فإن (أنقرة ) قد تقوم بالعمل مجددا على "توتر" الوضع جنوب القوقاز ، وخاصة في منطقة "ناجورني قرة باغ" عبر دفع أذربيجان إلى التصعيد. 

وأوضح أن أحداث أبريل" 2016 " في "قرة باغ" نجمت عن تداعيات المواجهة بين (موسكو) و(أنقرة) في سوريا، لافتا إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التركي إلى (باكو) حيث تم التوقيع على اتفاقيات جديدة للتعاون العسكري مع أذربيجان.
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