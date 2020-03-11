محمد حمزة يطرح أغنيته الجديدة إهداء.. فيديو

طرح الفنان محمد حمزة، أغنيته الجديدة التي تحمل أسم "إهداء"، عبر القناة الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية: "إهداء لحاجات حسيت انها فرقت فحياتي .. على قد ما فاكر كان ترتيبهم تقريبا كالآتي .. كرهي لمدرستي الأولى اللي انا فاكر عمري ماحبيتها .. فاكر وانا ماسك فأمي وبتحايل على طرف چيبيتها .. والنوم فالحصة الأولى إياها وخوفي من الحقنة .. والدعوة بتاعة أبويا مفيش غيرها .. ربنا يرزقنا .. والكلب اللي انا ربيته وفجأة فداني بروحه .. فاكر بيت صاحبي كمان اللي انا يوميا كنت بروحه .. إحساسي بحب الفن وببداية إعجابي بصوتي".





أغنية "إهداء" كلمات محمد القياتي، و الحان محمد حمزة، و توزيع موسيقي أمين نبيل.





يذكر أن أبرز أعمال الفنان محمد حمزة، أغنية "النفسية محتاجة"، كما قام بتلحين العديد من الاعمال الفنية مع كبار المطربين، منهم أغنية "حبايبنا" لأنغام.