اتحاد طلاب تمريض حلوان يوضح كيفية التعامل مع كورونا والوقاية منه .. فيديو





وبدأت القافلة بقيام متطوعين من طلاب كليتى الطب والتمريض بتوزيع بعض الأوراق المكتوب عليها طرق الحماية من انتشار الفيروس ومنها: "الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين باستمرار، واستخدام الكمامات الطبية، وسرعة الكشف الطبى فى حالة حدوث أى أعراض للإنفلونزا".





وقام اتحاد طلاب كلية التمريض بتعليم الطلاب الطريقة الصحيحة لغسل اليدين والابتعاد عن الفيروسات والتعريف به.





وأوضحت ندى مصطفى، رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض، أن القافلة الطبية والحملة بدأت منذ بداية ظهور الفيروس بالعالم، وتم تكثيفها مع بداية الفصل الدراسى الثانى بالجامعة وظهور حالات للمرض بمصر.





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى 27 حالة سلبية، اليوم، الأربعاء، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليًا لمواطن مصري ضمن الأربعة حالات التي تم الإعلان عن إصابتهم يوم الإثنين الماضي.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة الصحية لتلك الحالة التي تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية اليوم مستقرة ويتم متابعته في المستشفى المخصص للعزل للاطمئنان عليه والتأكد من سلبية تحاليله للفيروس مرة أخرى، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأشار إلى تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم كانت مخالطة للحالات الأربعة التي تم الإعلان عنها يوم الإثنين الماضي، ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها للفيروس في مصر 60 حالة، منهم 27 حالة تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية بعد تلقيهم الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

أطلق اتحاد طلاب جامعة حلوان، بالتعاون مع إدارة الجامعة، قافلة طبية لتعليم الطلاب كيفية التعامل الصحيح مع مرض الكورونا والوقاية منه.