لا تهدر وقتك في الشرح والايضاح.. شكران مرتجى توجه رسالة غامضة لجمهورها

"لا تُهدر وقتَكَ في الشرح والإيضاح ؛ الناس يسمعون فقط ما يريدون سماعَه باولو كويلو Hair Color: Salon Andre Gureghian - Beirut Hair Style: Salon Anas Albushi - Damascus MUA: Jamil Ousecriah Photographer: Rabee AlSerawan بحبكم كتيرررررررShoukran Mourtaja | 2020