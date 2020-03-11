AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لا تهدر وقتك في الشرح والايضاح.. شكران مرتجى توجه رسالة غامضة لجمهورها

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:20 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة المهدي
شاركت الفنانة الفلسطينية شكران مرتجى جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ووجهت شكران رسالة الى جمهورها من خلال تعليقها على الصورة قائلة :" "لا تُهدر وقتَكَ في الشرح والإيضاح ؛ الناس يسمعون فقط ما يريدون سماعَه".

يذكر أنه “شكران مرتجى” ​وقعت عقد مشاركتها في مسلسل “شارع شيكاغو”، تأليف وإخراج “محمد عبد العزيز”، ويعد هذا العمل الأول لـ "مرتجى" هذا الموسم، وبالتالي سيكون عملها الوحيد خلال شهر رمضان.

وبهذا تنضم شكران مرتجى إلى سلاف فواخرجي​ و​أمل عرفة​، إضافة إلى عباس النوري وهدى الشعراوي​ ومالك محمد وحسام الشاه في مسلسل شوارع شيكاغو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ فستان أسود ملفت.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

بمناسبة عيد الحب.. 5 كلمات لها مفعول السحر على شريك حياتك

بوسى تشارك جمهورها بصور من برنامج سهرانين.. ومنى ممدوح تعلق.. شاهد

شكران مرتجي تقدم حلا لأزمة هاني شاكر وشاكوش

في اليوم العالمي للمرأة .. الفلسطينية شكران مرتجى تتغزل في نون النسوة

موجز السوشيال.. ابنة حسن الأسمر تغني آه يا دنيا.. ولطيفة تطمئن جمهورها بعد الكورونا

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على طلب وكالة الفضاء المصرية التعاقد مع مؤسسة سور الصين العظيم

آس الإسبانية قبل مواجهة ليفربول وأتلتيكو: ليلة لإسقاط العملاق محمد صلاح

فيديوجراف | تحذير من النوم على صوت القرآن.. فما السر؟

فيديو مرعب لتراكم جثث ضحايا فيروس كورونا في شوارع إيران

طقس سيئ غير مسبوق.. الحكومة تناشد المواطنين بعدم الخروج الخميس والجمعة

الجمهور يهاجم لقاء الخميسي بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي سليم وشقيقتيها في لوك أسود.. شاهد

الصيد غير القانوني ينهي حياة "زرافة بيضاء" فريدة من نوعها.. تفاصيل

بعد السخرية منه وانتقاد والدته.. 10 صور لـ زوجة على ربيع بعد عودتها إليه.. شاهد