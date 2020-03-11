لا تهدر وقتك في الشرح والايضاح.. شكران مرتجى توجه رسالة غامضة لجمهورها

شاركت الفنانة الفلسطينية شكران مرتجى جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





ووجهت شكران رسالة الى جمهورها من خلال تعليقها على الصورة قائلة :" "لا تُهدر وقتَكَ في الشرح والإيضاح ؛ الناس يسمعون فقط ما يريدون سماعَه".





يذكر أنه “شكران مرتجى” ​وقعت عقد مشاركتها في مسلسل “شارع شيكاغو”، تأليف وإخراج “محمد عبد العزيز”، ويعد هذا العمل الأول لـ "مرتجى" هذا الموسم، وبالتالي سيكون عملها الوحيد خلال شهر رمضان.





وبهذا تنضم شكران مرتجى إلى سلاف فواخرجي​ و​أمل عرفة​، إضافة إلى عباس النوري وهدى الشعراوي​ ومالك محمد وحسام الشاه في مسلسل شوارع شيكاغو.



