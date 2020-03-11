قرار عاجل بخصوص النقل العام بالقاهرة بسبب كورونا

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا ضم جميع الأجهزة المعنية بشأن التدابير الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا أكد خلاله أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة سواء في المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية ومنها إجراء الكشف على جميع المسافرين والقادمين من دول العالم المختلفة خاصة التي ينتشر بها المرض أدت بشكل كبير إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد بمصر، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت عدة إجراءات استباقية لكيفية التعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ونشر الوعى بطرق الوقاية من الإصابة به.





وطالب محافظ القاهرة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهول من الوضع في البلاد على غير الحقيقة مؤكدًا على أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها .





وأضاف المحافظ أنه يوجد تنسيق كامل مع كافة الأجهزة في الدولة للتعامل مع الفيروس خاصة المستشفيات الجامعية ومرفق الإسعاف مشيرًا إلى وجود تواصل مستمر وتعاون مع مسئولي الأماكن التي يوجد بها تجمعات كبيرة كالأندية والمساجد والكنائس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المترددين عليها من الإصابة بالفيروس.





وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة وربطها مع غرف العمليات الخاصة بالجهات ذات الشأن للتعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد ورفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والهيئات والشركات والأحياء التابعة للمحافظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الفيروس والإخطار عن اي حالات اشتباه بالتنسيق مع الجهات المعنية .





كما قرر محافظ القاهرة تخصيص أرقام 23912136 -01205734449 والخط الساخن 114 للإبلاغ عن أي حالات اشتباه مؤكدًا على رؤساء الإحياء ورئيس هيئة النظافة بضرورة المرور الميداني المستمر لرفع أي مخلفات قمامة والعمل على نظافة الشارع بصفة مستمرة.





وشدد المحافظ على مديرية الصحة بالقاهرة بمراعاة التعقيم المستمر لجميع المستشفيات والمراكز الطبية وأماكن التجمعات العامة والأماكن السياحية ورفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة وتدعيم القوى البشرية بجميع مستشفيات الحميات والصدر ومنفذ الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي للأطباء وأطقم التمريض المدربة والتنسيق مع هيئة الإسعاف بالقاهرة لتجهيز سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم لنقل الحالات عند الحاجة إليهم مطالبُا مديرية الصحة بنشر التثقيف الصحي بجميع المدارس ومراكز الشباب فيما يخص أعراض المرض وكيفية الوقاية منه.





وقرر المحافظ تعقيم المركبات بصفة مستمرة والخاصة ب هيئة النقل العام والنقل الجماعي بضرورة مستمرة والتأكد من التهوية اللازمة وتقليل زمن التقاطر بين السيارات للتقليل من تكدس الركاب مع عقد دورات توعية صحية للعاملين وعمل لوحات إرشادية يتم تثبيتها داخل الأتوبيسات بكيفية التعامل مع مخاطر الفيروس والحد من انتشاره .





وأكد المحافظ على جميع المدارس والإدارات التعليمية باتخاذ إجراءات وقاية الطلاب بصفة مستمرة وتخصيص مكتب بكل مدرسة للإشراف الصحي وفحص أي حالات اشتباه مشددًا على ضرورة التوعية في طابور الصباح بالمدارس يوميا بإتباع الشروط الصحية عند التعامل مع الآخرين .





وطالب المحافظ مديرية الشباب والرياضة بعقد ندوات توعية في مراكز ونزل الشباب والأندية مع الحرص على تعقيمهم بصورة دورية.





وأكد المحافظ على جميع الفنادق السياحية بضرورة التعقيم المستمر مع فحص جميع النزلاء والإخطار عن أي حالات اشتباه وسرعة التعامل معها مؤكدا على مديري المديريات التعقيم المستمر بجميع الأماكن داعيًا الجميع لإتباع الشروط الصحية عند التعامل مع الآخرين كغسل الأيدي والتقليل من المصافحة والتواجد في الأماكن المغلقة المزدحمة .





وطالب المحافظ مسئولي المساجد والكنائس بضرورة التعقيم قبل وبعد الانتهاء من الصلوات وأن تتضمن خطبة الجمعة والعظات في الكنائس إيضاح خطورة الانسياق للشائعات وكيفية الوقاية من الفيروس .