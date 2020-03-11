جامعة طنطا تعلن القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية التمريض

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، عن القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية التمريض وفقا للجدول الزمنى الذى سبق وأعلنته الجامعة لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.

وأشار رئيس جامعة طنطا، فى بيان إلى أن القائمة المبدئية للمرشحين لكلية التمريض ضمت مرشحين هم الدكتورة أم ابراهيم علي المليجى الساعي الأستاذ بقسم التمريض الباطني والجراحي ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة سحر محمود الخضر أحمد عبد الجواد أستاذ وقائم بتسيير أعمال مجلس قسم تمريض الأطفال، والدكتورة عصمت محمد عبد القوى جميعي أستاذ بقسم تمريض الصحة النفسية والعقلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة عفاف عبد العزيز بصل الأستاذ بقسم التمريض الباطني والجراحي ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.