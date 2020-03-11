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تعليم

جامعة طنطا تعلن القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية التمريض

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:47 م
الدكتور مجدي سبع
الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا
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أحمد على

 أعلن الدكتور مجدي سبع  رئيس جامعة طنطا، عن القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية التمريض وفقا للجدول الزمنى الذى سبق وأعلنته الجامعة لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.


وأشار رئيس جامعة طنطا، فى بيان إلى أن القائمة المبدئية للمرشحين لكلية التمريض ضمت مرشحين هم الدكتورة أم ابراهيم علي المليجى الساعي الأستاذ بقسم التمريض الباطني والجراحي ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة سحر محمود الخضر أحمد عبد الجواد أستاذ وقائم بتسيير أعمال مجلس قسم تمريض الأطفال، والدكتورة عصمت محمد عبد القوى جميعي أستاذ بقسم تمريض الصحة النفسية والعقلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة عفاف عبد العزيز بصل الأستاذ بقسم التمريض الباطني والجراحي ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ومن المقرر  أن تبدأ اللجنة فى تلقى الطعون اعتبارًا من السبت 14 مارس الجاري حتى الاثنين 16 مارس ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الاثنين 16 من الشهر ذاته، فى حين يتم فحص الملفات والمقابلات وتسليم التقرير النهائى يوم الخميس 19 مارس .
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