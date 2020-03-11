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أخبار العالم

وزير سوداني يوضح علاقة رجال عمر البشير بمحاولة اغتيال حمدوك

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:45 م
من موقع محاولة الاغتيال
من موقع محاولة الاغتيال
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محمد علي
قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، الأربعاء، إن السلطات أوقفت عددا من المشتبه في تورطهم بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مشيرا إلى وجود أجانب بينهم، وفق سكاي نيوز.

أكد الوزير السوداني أن التحقيقات ما زالت جارية بشأن محاولة الاغتيال الفاشلة التي طالت حمدوك، مضيفا أن النتائج سيجري إعلانها عند اكتمال التحريات.

وأشار  صالح، إلى أنه لم يتضح حتى الآن وجود أي ارتباط بين المشتبه فيهم المعتقلين وأي تنظيم إرهابي.

وردا على سؤال حول الجهة التي يمكن أن تستفيد من اغتيال حمدوك في الداخل، حدد صالح هذه الأطراف في كل الجهات المرتبطة بالنظام القديم، أي نظام عمر البشير الذي سقط في الحادي عشر من أبريل 2019.

وأكد صالح تشديد الإجراءات الأمنية المحيطة بحمدوك، عقب محاولة الاغتيال، موضحا أن هذه التدابير ستشمل معظم قيادات الدولة.

ولفت صالح إلى أن وفدا أمريكيا وصل الخرطوم للمساعدة في التحقيقات الجارية بمحاولة الاغتيال الفاشلة.

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