5 طرق لتطهير القولون والوقاية من الإصابة بالسرطان

يساعد القولون في الحفاظ على حركة الأمعاء ومنع خطر حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والانتفاخ والإمساك وآلام المعدة.









تعد العصائر هي أفضل طريقة لتطهير القولون لأنها تمتصه الأمعاء بسهولة وتساعد في حسن سيرها. إليك بعض العصائر التي تعتبر مفيدة في تطهير القولون .يقدمها موقع بولد سكاى الهندى







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1. عصير التفاح ..





غني بالألياف والبوليفينول. يعمل البكتين (نوع من الألياف) في التفاح كدعم حيوي ويعمل كغذاء للبكتيريا المعوية ، والتي بدورها تساعد الأمعاء على أداء وظيفتها بكفاءة.





. 2. عصير الألوة فيرا







يعطي تأثير مهدئ للأمعاء. إنه ملين طبيعي يساعد في تخفيف الإمساك. يساعد عصير الصبار أيضًا في علاج متلازمة القولون العصبي واضطرابات الأمعاء الأخرى الناتجة عن الالتهاب.





3. عصير الليمون







غنى بفيتامين C الذى يعمل على تطهير كبير للقولون. فهو يساعد على استعادة التوازن القلوي ، وتنظيم حركة الأمعاء ، ومنع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وإعداد الجسم لمزيد من الهضم.





4. عصير الشمندر





هو مصدر جيد للألياف يساعد على الهضم فهو يساعد على تطهير القولون وتخفيف الإمساك. يساعد عصير الشمندر أيضًا على خفض نسبة الجلوكوز في الدم.







. 5. عصير البرتقال





يساعد عصير البرتقال على تحسين أداء بكتيريا الأمعاء ويؤثر بشكل إيجابي على الجهاز الهضمي. تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي.

