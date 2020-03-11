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محافظات

طقس سيئ.. مياه الدقهلية تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لسقوط الأمطار

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:13 م
سقوط الأمطار
سقوط الأمطار
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همت الحسينى
أصدر المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ تعليمات مشددة بضرورة تواجد السادة مديري المناطق التابعة، والإدارات الفنية في محل عملهم.

جاء ذلك بناء على البيان الوارد من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، والذي مفاده إحتمالية تعرض البلاد لسقوط أمطار غزيرة، وهبوب عواصف شديدة، والمحددة من يوم الخميس الموافق 12 /3 /2020 وحتى السبت الموافق 14 /3 /2020.

كما شدد على رفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية المعدات والمحطات، والنوبتجيات، وسيارات الكسح، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة والتنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس المدن.

وذلك لحين انتهاء موجة الطقس، والإبلاغ بأي أحوال طارئة في حينه لإدارة الخط الساخن.
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