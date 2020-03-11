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محافظات

لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم مكاتب ديوان محافظة المنوفية ..شاهد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:45 م
تطهير وتعقيم مكاتب
تطهير وتعقيم مكاتب ديوان محافظة المنوفية
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مروة فاضل
أعلنت محافظة المنوفية، عددا من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع مديرية الصحه، حيث انتشرت فرق التطهير داخل مكاتب ديوان عام المحافظة إلى جانب وجود منشورات توعية على ابواب المكاتب للتوعية بأعراض الفيروس وكيفية مواجهته.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية  والوقائية لمجابهة  فيروس كورونا المستجد وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة ، حيث تم تخصيص مستشفيات الصدر والحميات التابعة لمديرية الشئون الصحية لاستقبال حالات الاشتباه وعزلها والتعامل معها طبقا للبروتوكول العلاجى والوقائى ولحين ورود نتائج العينات.

وأوضح أنه يوجد عدد 708 سرير لدى تلك المستشفيات وقد تم توفير مستلزمات الوقاية الشخصية للعاملين بهذه  المستشفيات لمنع انتشار العدوى وكذا توفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات اللازمة لمواجهة أمراض الجهاز التنفسي.

وأشار المحافظ إلى أنه تم عمل غرفة طوارئ ولجنة أزمات على مدار 24 ساعة وتخصيــص رقم (2176089 ) للابلاغ عن اي حالات مشتبه بها، وإعداد فريق للتدخل السريع لمتابعة وترصد الحالات المشتبه بها  والتعامل معها ، وتكليف فريق من كل إدارة صحية لمتابعة القادمين من الخارج بزيارات منزلية، ونشر بوسترات الوقاية وتعريف الحالة على جميع المستشفيات والوحدات فى كافة إدارات المحافظة.

كما قرر محافظ المنوفية منع التوقيع بالبصمة الالكترونية للعاملين بمختلف المصالح الحكومية بنطاق المحافظة ، واستبدالها بالدفاتر الورقية ، كما تم تطهير وتعقيم مبنى الديوان العام والوحدات المحلية والقروية بنطاق المحافظة ، وكذا تعليق جميع الفعاليات والاجتماعات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه يوجد 21 مستشفي بالمحافظة بإجمالى عدد 2547 سريرا و182 سرير عناية و101 جهاز تنفس صناعى للكبار والأطفال.
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم مكاتب ديوان محافظة المنوفية ..شاهد
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم مكاتب ديوان محافظة المنوفية ..شاهد
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم مكاتب ديوان محافظة المنوفية ..شاهد
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم مكاتب ديوان محافظة المنوفية ..شاهد
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم مكاتب ديوان محافظة المنوفية ..شاهد
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم مكاتب ديوان محافظة المنوفية ..شاهد
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم مكاتب ديوان محافظة المنوفية ..شاهد
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم مكاتب ديوان محافظة المنوفية ..شاهد
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم مكاتب ديوان محافظة المنوفية ..شاهد
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم مكاتب ديوان محافظة المنوفية ..شاهد
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم مكاتب ديوان محافظة المنوفية ..شاهد
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