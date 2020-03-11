المصري ينقل معسكره المغلق إلى الإسكندرية استعدادا لمباراتي الزمالك والإسماعيلي



كان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن طارق العشري تلقى عصر اليوم خير تأجيل مباراته بالجولة الثامنة عشر من الدوري أمام حرس الحدود وهي التي كان مقررا إقامتها غدا وذلك بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة غدا على سائر أنحاء الجمهورية طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.





وقرر العشري بعد هذا التأجيل أداء الفريق لمرانه عصر اليوم على ستاد الجيش بالسويس، قبل التوجه إلى الإسكندرية للانتظام في المعسكر المغلق حتى نهاية مباراتي الفريق أمام الزمالك والإسماعيلي.

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مساء اليوم الأربعاء في معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادًا لمباراتيه أمام الزمالك والإسماعيلي بالدوري العام والمقرر إقامتها على ستاد حرس الحدود بالمكس يومي الأحد الخامس عشر من مارس والخميس التاسع عشر من مارس على الترتيب.