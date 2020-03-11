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ديني

هل إقامة الصلاة واجبة على النساء

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:51 م
هل إقامة الصلاة واجبة
هل إقامة الصلاة واجبة على النساء
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محمود ضاحي
هل إقامة الصلاة واجبة على النساء.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أوضح وسام، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن إقامة الصلاة سنة، إذا قامت للصلاة فلها الأجر وإن لم  تفعل فلاشيء عليها.

حكم صلاة المرأة بدون جوارب

وفي ذات سياق آخر، أفاد الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب ، ولكن يلبس الإسدال الذي يغطي الجسم كليًا.

وأضاف "الورداني"، في إجابته على سؤال « ما حكم صلاة المرأة دون جورب؟»، أنه إذا أرادت المرأة أن تصلي دون جورب ساترًا لقدميها فلها أن تفعل ذلك وتكون صلاتها صحيحة، فالمفتي بأن وجه القدم ليس مما يجب ستره عند الصلاة.

وأشار إلى أن خروجًا من الخلاف بين العلماء للمرأة أن ترتدي جوربًا أو يكون الثوب صابغًا فيكون القدم ساترًا لقدميها.


حكم صلاة المرأة بالبنطلون في البيت ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب عثمان، قائلًا: هناك رأى عند مذهب الشافعية وهو أنه إذا كان البنطلون يصف ويشف فبطلت الصلاة، فالمرأة إذا ما أرادت ان تصلى عليها ان ترتدي إسدال فضفاضًا وتقف بين يدي الله محتشمة بملابمس واسعة، ولكن إذا كان هذا البنطال فضفاض وواسع ولا يصف ولا يشف فلا حرج فى ذلك، وتجوز صلاة المرأة بالبنطلون.
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