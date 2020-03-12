الصحة: مغادرة 83 حالة أجنبية كانت مصابة بكورونا.. و27 حالة بمستشفى العزل

ارتفاع الإصابات.. الصحة: تعافي 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا

الصحة: سلبية 26 حالة مصابة بـ كورونا

هالة زايد: إجراء فحوصات على 558 شخصا من العاملين في المراكب النيلية العائمة والثابتة





أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، الأربعاء، عن خروج 7 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19).





جاء ذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تعافى الحالة الأولى المكتشفة فى مصر لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، ليصبح إجمالى المتعافين 8 حالات حتى الآن.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الـ7 حالات التى غادرت مستشفى العزل اليوم، من ضمنهم 6 مصريين و حالة لشخص أجنبي.





وأشار إلى تسجيل 7 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تجريها الوزارة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها، لافتًا إلى أن من بين تلك الحالات 6 مصريين بالإضافة إلى حالة لشخص أجنبي، ليصبح عدد الحالات التى تم تسجيل إيجابيتها للفيروس فى مصر 67 حالة.





وضمن الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة حيال الباخرة النيلية بمحافظة الأقصر التى ظهرت بها بعض الإصابات، كشف مجاهد عن مغادرة 7 حالات من الحجر الصحي بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية والاطمئنان عليهم.





وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأى إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد واتحاليلهم لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وبناء على طلب دولهم للعودة إلى بلادهم واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وأكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن مصر من الدول منخفضة الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وأن هناك 59 إصابة بالفيروس بمصر تم اكتشاف 51 منها بالإجراءات الاحترازية دون ظهور أي أعراض مرضية عليهم.





وقالت وزيرة الصحة : "إن مصر كانت من أولى الدول التي اتخذت إجراءات احترازية قوية على مستوى العالم؛ كما إنها من أول ثلاث دول على مستوى العالم اتخذت إجراءات احترازية في مطاراتها منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن الفيروس في 7 يناير الماضي".





وأضافت أن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها تؤكد قوة الدولة المصرية والمنظومة الصحية في مصر؛ وأنه تم إجراء الفحوصات على عينة عشوائية تبلغ 558 شخصا من العاملين في المراكب النيلية العائمة والثابتة.





وتابعت أن مصر تملك أحدث الكواشف لفيروس كورونا؛ وأنها من أولى 4 دول في المنطقة تملك تلك الكواشف؛ كما ستصل غدا أول دفعة من الكواشف السريعة للفيروس وسيتم تعميمها في كافة المطارات والموانئ، ولفتت إلى أن هناك تعاونا مع منظمة الصحة العالمية وطلبت مصر بعثة إضافية للعمل في مصر.





وشددت الوزيرة على أنه لا يوجد أي حالة إصابة أو أعراض بين الطواقم الطبية المصرية وتم إجراء الكشف عليهم، ‌وأوضحت أن مصر من أولى الدول التي تجري كشف التقصي والتأكد على صحة المواطنين لحماية كافة الموجودين داخل مصر.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس الكورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى ٢٦ حالة سلبية، من أصل الـ ٥٩ حالة التي تم الإعلان عنها، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لـ ٥ حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.



