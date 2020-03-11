نادى الجزيرة يتخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا

أعلن ايمن عزمي المدير التنفيذي لنادي الجزيرة الرياضي اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعدة قرارات تتضمن ضرورة تعقيم الأسطح والأرضيات والاجهزة المتنوعة بالنادي و صالة الجيمانيزيوم وغرف خلع الملابس والحمامات.





بالإضافة إلى وضع كاشفات للحرارة على بوابة النادي للكشف على العاملين ،فضلا عن اتباع كافة الإجراءات الوقائية بمنافذ النادي بارتداء الكمامات والقفزات.





كما تم نشر لوحات إرشادية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة للارشاد بالطرق الوقائية من فيرس كورونا وكذلك العمل على زيادة التهوية في الغرف المغلقة و مضاعفة كميات المطهرات السائلة بحمامات النادي.



