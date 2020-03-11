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رياضة

نادى الجزيرة يتخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:53 م
ايمن عزمي المدير
ايمن عزمي المدير التنفيذي لنادي الجزيرة الرياضي
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ريهام بكير
أعلن ايمن عزمي المدير التنفيذي لنادي الجزيرة الرياضي  اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعدة قرارات تتضمن ضرورة تعقيم الأسطح والأرضيات والاجهزة المتنوعة بالنادي و صالة الجيمانيزيوم وغرف خلع الملابس والحمامات.

 بالإضافة إلى وضع كاشفات للحرارة على بوابة النادي للكشف على العاملين ،فضلا عن اتباع كافة الإجراءات الوقائية بمنافذ النادي بارتداء الكمامات والقفزات.

 كما تم نشر لوحات إرشادية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة للارشاد بالطرق الوقائية من فيرس كورونا وكذلك العمل على زيادة التهوية في الغرف المغلقة و مضاعفة كميات المطهرات السائلة بحمامات النادي.

 جاء ذلك خلال اجتماع المدير التنفيذي ايمن عزمي بالإدارات المختلفة في حضور الدكتور محمد ابوهميله رئيس اللجنة الطبية بالنادي  فور عودتهما من الاجتماع الموسع اليوم الذي عقد بديوان عام محافظة القاهرة .
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