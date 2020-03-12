الشوط الإضافي الأول.. أتلتيكو مدريد يضيف الهدف الثاني ويقترب من إقصاء ليفربول

انتهى الشوط الإضافي الأول، من أحداث مباراة فريقي ليفربول وأتلتيكو مدريد، بالتعادل بهدفين لمثلهما في إياب دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا.





ليفربول استطاع تسجيل الهدف الثاني عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 94 ، بعد متابعة رائعة لكرته التي ارتطمت في عارضة أتلتيكو مدريد، محرزًا الهدف الثاني في شباك أوبلاك.









رد أتلتيكو مدريد جاء سريعًا، بعدها بـ 3 دقائق فقط، من خطأ فادح من الحارس الإسباني أدريان في تشتيت الكرة، لتصل لجواو فيليكس الذي مررها بدوره لماركوس لورينتي، مسددًا إياها في الشباك معلنًا الهدف الأول لفريقه.





وفي الدقيقة الـ 105، عاد لورينتي ليسجل الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليقترب ليفربول من الخروج من البطولة.



