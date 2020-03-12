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رياضة

الجهاز الطبي للمصري يطمئن على حالة عمر كمال عبد الواحد

الخميس 12/مارس/2020 - 12:58 ص
صدى البلد
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محمد الغزاوى - نور عادل

أبدى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري بقيادة الدكتور شادي السعدني ارتياحه التام لنتائج الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي أجراها عمر كمال عبد الواحد مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والتي أكدت سلامة اللاعب تمامًا من وجود أي شد أو تمزق في العضلة الضامة.

كان اللاعب قد شعر ببعض الآلام خلال مباراة المصري الأخيرة أمام نظيره فريق نهضة بركان بالكونفيدرالية ، وهو الأمر الذي دفع بالجهاز الطبي لإخضاع اللاعب لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي أكدت سلامة اللاعب 

 ورغم ذلك قرر الجهاز الطبي منح اللاعب راحة سلبية ، يعود اللاعب بعدها للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لمباراته أمام نظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها الأحد المقبل على ستاد حرس الحدود بضاحية المكس بالإسكندرية.

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