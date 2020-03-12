أحمد غانم: حسام حسن أعاد للزمالك هيبته وصنع موهبة شيكابالا وحسين ياسر

أكد أحمد غانم، الظهير الأيمن للزمالك سابقًا، أن الكابتن حسام حسن، أعاد للزمالك هيبته وكان الأبيض منافسًا قويًا للأهلي.





وقال أحمد غانم خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كابتن حسام حسن مسك الزمالك سنتين وأعاد للنادي هيبته صنع العديد من النجوم".





وتابع: "شيكابالا في السنتين دول حصل على جائزة أفضل لاعب وانضم لمنتخب مصر وحسين ياسر المحمدي صنع تاريخ كبير في السنتين اللي قضاهم مع الزمالك في فترة حسام حسن وهو ما لم يحققه مع الأهلي".





وأتم: "كابتن حسام كان لديه روح قوية، حتى في التقسمية كان بيشارك ولو خسران لازم يطول في التقسمية لحد ما يكسب".



