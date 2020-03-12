السعودية تعلق الرحلات الجوية إلى أوروبا و12 دولة أخرى بسبب كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تعليق رحلات الطيران مع دول الاتحاد الأوروبي و12 دولة أخرى في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية قوله: "وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الفيروس، ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد السويسري، وجمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، و جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وجمهورية الفلبين، وجمهورية السودان، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية جنوب السودان، ودولة أريتريا، وجمهورية كينيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية) وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه".





وأضاف المصدر: "كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع المملكة الأردنية الهاشمية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية".



