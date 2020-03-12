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أخبار العالم

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في الولايات المتحدة لـ 1272 حالة

الخميس 12/مارس/2020 - 09:42 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
أعلنت إدارة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" داخل البلاد إلى 1272 حالة على الأقل، إلى جانب تسجيل 38 حالة وفاة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 70 حالة إصابة لمواطنين التقطوا العدوى خارج البلاد، بينما تم تسجيل 1202 حالة على الاراضي الأمريكية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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