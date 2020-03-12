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فن

بطل مسلسل هيروز يزور الأقصر: لا داعي للذعر من كورونا.. كل شيء جميل وجيد

الخميس 12/مارس/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
زار الممثل الفرنسي الهايتي الأصل، جيمي جان لويس والمعروف بدور الهايتي في مسلسل "هيروز"، العديد من المواقع الأثرية بمدينة الأقصر، من بينها مقبرة توت غنخ أمون ومعابد الكرنك والأقصر ومعبد حتشبسوت بالدير البحري. وسوف يغادر إلى مدينة أسوان لاستكمال زياراته بمعبد فيلة وجزيرة الفنتين وغيرها الأماكن الأثرية بالمدينة. 

وحرص جيمي لويس على التقاط العديد من الصور التذكارية اثناء زياراته  لمعالم الأقصر الأثرية و السياحية، و نشرها في عدة تويتات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، داعيًا العالم للمجيء إلى مصر والاستمتاع بحضارتها العريقة وجوها الدافئ و شمسها المشرقة  قائلا  "انا في الأقصر مع الملوك العظماء...لا داعي  للذعر بخصوص كورونا، كل شئ جميل و جيد."
بطل مسلسل هيروز يزور الأقصر: لا داعي للذعر من كورونا.. كل شيء جميل وجيد
بطل مسلسل هيروز يزور الأقصر: لا داعي للذعر من كورونا.. كل شيء جميل وجيد
بطل مسلسل هيروز يزور الأقصر: لا داعي للذعر من كورونا.. كل شيء جميل وجيد
بطل مسلسل هيروز يزور الأقصر: لا داعي للذعر من كورونا.. كل شيء جميل وجيد
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