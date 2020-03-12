بطل مسلسل هيروز يزور الأقصر: لا داعي للذعر من كورونا.. كل شيء جميل وجيد

زار الممثل الفرنسي الهايتي الأصل، جيمي جان لويس والمعروف بدور الهايتي في مسلسل "هيروز"، العديد من المواقع الأثرية بمدينة الأقصر، من بينها مقبرة توت غنخ أمون ومعابد الكرنك والأقصر ومعبد حتشبسوت بالدير البحري. وسوف يغادر إلى مدينة أسوان لاستكمال زياراته بمعبد فيلة وجزيرة الفنتين وغيرها الأماكن الأثرية بالمدينة.



