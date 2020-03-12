اعرف حالة التقلبات الجوية ونشاط الرياح في كل محافظات مصر

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية إن الأجواء الجوية مستقرة بشكل عام حتى الآن على الـ 27 محافظة ، مشيرا إلى أن محافظة بنى سويف و الفيوم والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا الأجواء مستقرة به .





وأضاف ا لدكتور خالد قاسم عبر لهاتف من خلال خوارة ببرنامج " صباح الورد " المذاع على فضائية "تين" أن القاهرة والجيزة بها أمطار غزرة إلى متوسطة ومتقطعه ولكن جار التعامل معها إلى جانب النشاط الملحوظ للرياح.





وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن محافظة القليوبية بها أمطار خفيفة و نشاط رياح ملحوظ ، بينما محافظة الإسكندرية بدأت بها سقوط الأمطار منذ فجر اليوم الساعه 2 مساءً عبارة عن أمطار خفيفة ومتوسطة ولكنها متوقعة ومستمرة حتى الآن.





وتابع مساعد وزير التنمية المحلية أن محافظة البحيرة الأمطار متوسطة وغزيرة ونشاط ملحوظ للرياح، مؤكدًا أن الامطار فى مطروح غزيرة ومتوسطة ولكنها متقطعها ويوجد رياح شديدة وبرق ورعد.





وأكد مساعد وزير التنمية المحلية أن محافظة المنوفيه أمطار خفيفة ومتقطعة ونشاط ملحوظ للرياح، لافتا إلى أن محافظة كفر الشيخ نفس الشيء ويتم غلق برج البرولوس أمس الساعة السادسة مساءً .