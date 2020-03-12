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محافظات

حالة الطقس.. شفط تجمعات الأمطار من الشوارع والطرق في المنيا

الخميس 12/مارس/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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ايمن رياض
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم عبر غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام الحالة العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث اطمأن المحافظ على الوضع العام، عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ. 


وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشفط تجمعات الأمطار بكل نواحي المحافظة والطرق الرئيسية والفرعية والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أية ظروف طارئة.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، احمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة.


وجه المحافظ، بالمتابعة المستمرة مع أعضاء غرف العمليات على مدار 24 ساعة للتدخل والدعم في أي أمور طارئة نتيجة موجة الطقس السيئ.


وأكد المحافظ ضرورة تحلى الجهاز التنفيذي بالمحافظة بروح الفريق الواحد لتدارك أي حالات طارئة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وتقليل الخسائر، التي قد تنجم عن هذه الحالات الطارئة


وبدأت منذ الصباح الباكر كافة أجهزة المحافظة بالتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.

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