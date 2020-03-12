مناطق مسكوت عنها قد تنشر كورونا بشكل مرعب

يخشى أطباء ومسعفون من انتشار فيروس كورونا الجديد على نطاق واسع إذا وصل إلى بلد يعاني فيه نظام الرعاية الصحية انهيارًا كاملًا في شمال غرب سوريا، حيث يكتظ نازحون شردتهم الحرب داخل مخيمات، وفي تركيا وفي الملاجئ والتجمعات الأخرى، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.





قال الأطباء وعمال الإغاثة في مناطق اللجوء إنهم لم يسجلوا أي حالات إصابة حتى الآن، لكنهم حذروا من أن المخيمات لن تستطيع التعامل مع تفشي المرض، إذ أن المستشفيات ذاتها تجد صعوبة بالفعل في علاج حتى الأمراض الشائعة، بعد حرب دائرة منذ 9 سنوات.





ونقلت "رويترز" عن عمر حمود، وهو طبيب أطفال في مدينة أعزاز، قوله إنه لم توضع بعد خطة واضحة لشمال غرب سوريا.





وأضاف قائلا من داخل مركز طبي تابع لمنظمة الأطباء المستقلين: "آخذ احتياطاتي بتعاملي مع المرضى. أحاول دائما أني أهدئ من روع المرضى لأنهم يخافون".





وقالت منظمة الصحة العالمية إن نصف المرافق الصحية فقط هي التي لا تزال تعمل في شمال غرب سوريا، حيث أجبر القتال نحو مليون نسمة على الفرار منذ ديسمبر الماضي.





ويعيش الكثيرون في مخيمات مؤقتة تفتقر للنظافة وينامون في العراء في بساتين زيتون بمنطقة أتى الكثير من سكانها إليها فرارا من معارك بمناطق أخرى في مراحل ما من الحرب السورية.