AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مناطق مسكوت عنها قد تنشر كورونا بشكل مرعب

الخميس 12/مارس/2020 - 05:12 م
كورونا يحصد الأرواح
كورونا يحصد الأرواح
Advertisements
محمد علي

يخشى أطباء ومسعفون من انتشار فيروس كورونا  الجديد على نطاق واسع إذا وصل إلى بلد يعاني فيه نظام الرعاية الصحية انهيارًا كاملًا في شمال غرب سوريا، حيث يكتظ نازحون شردتهم الحرب داخل مخيمات، وفي تركيا وفي الملاجئ والتجمعات الأخرى، وفق ماذكرت وسائل  إعلام  متفرقة.


قال الأطباء وعمال الإغاثة في مناطق اللجوء إنهم لم يسجلوا أي حالات إصابة حتى الآن، لكنهم حذروا من أن المخيمات لن تستطيع التعامل مع تفشي المرض، إذ أن المستشفيات ذاتها تجد صعوبة بالفعل في علاج حتى الأمراض الشائعة، بعد حرب دائرة منذ 9 سنوات.


ونقلت "رويترز" عن عمر حمود، وهو طبيب أطفال في مدينة أعزاز، قوله إنه لم توضع بعد خطة واضحة لشمال غرب سوريا.


وأضاف قائلا من داخل مركز طبي تابع لمنظمة الأطباء المستقلين: "آخذ احتياطاتي بتعاملي مع المرضى. أحاول دائما أني أهدئ من روع المرضى لأنهم يخافون".


وقالت منظمة الصحة العالمية إن نصف المرافق الصحية فقط هي التي لا تزال تعمل في شمال غرب سوريا، حيث أجبر القتال نحو مليون نسمة على الفرار منذ ديسمبر الماضي.


ويعيش الكثيرون في مخيمات مؤقتة تفتقر للنظافة وينامون في العراء في بساتين زيتون بمنطقة أتى الكثير من سكانها إليها فرارا من معارك بمناطق أخرى في مراحل ما من الحرب السورية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس غامض.. الصحة ترفع درجة الاستعداد لـ القصوى .. تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم .. علاء عيد: مناظرة جميع المسافرين القادمين من مناطق ظهور المرض

بعد التفشي المتزايد لـ كورونا.. ماذا يعني إعلان منظمة الصحة العالمية لـ حالة الطوارئ الصحية؟

حب أم دراسة.. مصرية رفضت العودة من الصين رغم تفشي كورونا

الصحة العالمية: 74 منشأة صحية في إدلب وحلب علقت خدماتها منذ مطلع ديسمبر

أثرياء العالم يواجهون كورونا بملاجئ يوم القيامة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

هل البرق والرعد يعبران عن غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

بسبب فيريرا.. خطاب صادم من الفيفا للزمالك

متلبسيش عدسات .. 7 حاجات لازم تعملها لمواجهة العاصفة الترابية

بسبب كورونا.. مفاجأة مدوية عن الدوري السعودي

الطقس في الإسكندرية.. سقوط أمطار رعدية وإعلان حالة الطوارئ

مدبولى يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة حال قطع المياه في بعض المناطق

AdvertisementS

انتهاك فج للفصل السابع.. مصر تطالب مجلس الأمن بمنع انتقال الإرهابيين إلى ليبيا

ضحايا أمطار عاصفة التنين .. مصرع طفل وإصابة 39 آخرون وانهيار مسجد ومنزلين

مدبولى يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة حال قطع المياه في بعض المناطق

الأسوأ لم يأت بعد .. بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات

جردوها من ملابسها داخل حديقة بالعجوزة.. 3 شباب يغتصبون فتاة قاصر بعد اختطافها من صديقها

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور

بسبب كورونا .. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف تخص صلاة الجمعة غدا

شاهد ماذا فعلت العاصفة تنين في جدة.. فيديو

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها

مشهد رباني بديع بعد تعليق العمرة.. الحمام يطوف حول الكعبة وفوق المسجد الحرام.. شاهد

أهم الأخبار | سماء مصر في قبضة إعصار التنين.. الطقس السيء يضرب البلاد.. وإصابة 21 مصريًا بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 256 ألف جنيه.. أحدث أسعار سيارات البيك أب في مصر

بعد زواج استمر 60 عاما.. وفاة زوجين بفارق ساعتين بسبب فيروس كورونا

احذري اللينسز.. مخاطر ارتداء العدسات اللاصقة في العاصفة الترابية