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محافظات

في مشهد غير مسبوق..عاصفة التنين تضرب طور سيناء

الخميس 12/مارس/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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ايمن محمد
ضربت عاصفة التنين مدينة طور سيناء  وجاءت الرياح محملة بالأتربة التي حجبت الرؤية في الشوارع  والطرق  وقد سارع المواطنين لغلق نوافذ المنازل والبيوت ومراقبة العاصفة من خلف زجاج النوافذ  وسط خوف وترقب من  استمرار العاصفة .

 وطالبت  إدارة مرور جنوب سيناء  وغرفة عمليات  المحافظة السائقين  والقادمين لجنوب سيناء من توخي  الحذر  بسبب انعدام الرؤية علي طريق  طور سيناء شرم الشيخ .

  تعتبر تلك العاصفة الترابية التي اطلق عليها التنين اقوي عاصفة تشهدها طور سيناء  منذ عقود طويلة .

 واختفى المواطنون من الشوارع واصبحت خالية تماما  وأغلقت المحلات  والمقاهي  وبدت المدينة فارغة  من المواطنين الذين  فضلوا البقاء  في  المنازل 
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في مشهد غير مسبوق..عاصفة التنين تضرب طور سيناء
في مشهد غير مسبوق..عاصفة التنين تضرب طور سيناء
في مشهد غير مسبوق..عاصفة التنين تضرب طور سيناء
في مشهد غير مسبوق..عاصفة التنين تضرب طور سيناء
في مشهد غير مسبوق..عاصفة التنين تضرب طور سيناء
في مشهد غير مسبوق..عاصفة التنين تضرب طور سيناء
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