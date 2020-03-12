السجن 21 عاما.. خروج إيطالي مصاب بـ كورونا من المنزل يعادل تهمة القتل

قد يواجه الإيطاليون الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) تهمة القتل إذا غامروا بالخروج خلال فترة الحجر الصحي وتسببوا في وفاة شخص آخر بالعدوى.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن المرضى الإيطاليون يجب أن يخضعوا للأوامر ويظلوا في منازلهم خلال فترةالحجر الصحي، وإلا سيعاقبون بدفع 206 يورو حال الخروج، واتهامات وعقوبات أشد خطورة إذا أصابوا شخص آخر بالمرض خلال رحلاتهم.





وأقسى تهمة سيعاقب بها مرضى كورونا هي تهمة القتل، يعقوبة تصل إلى السجن 21 عاما، وفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، وقال المحامي فرانكو كوبي: "إذا كنت مصابًا وتعاملت مع أشخاص آخرين فيوجد احتمال لنقل العدوى إليهم من هنا تحدث الإصابة".





وقارنت وسائل الإعلام الإيطالية بين هذه العقوبة، والتهم التي تم توجيهها على انتشار فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق ممارسة الجنس دون عمد، وهي تهمة أدت إلى سجن رجل واحد لمدة 24 عامًا في روما في عام 2017.





ويتزامن هذا القرار مع الحجر الصحي المفروض في إيطاليا بأكملها باستثناء الصيدليات والمستشفيات ومخازن المواد الغذائية فقط، وذلك بسبب تفشي الفيروس في البلاد.