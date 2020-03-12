برلماني يطالب بتنفيذ تعليمات "مدبولي" بشأن التصدي لمروجي شائعات كورونا

طالب المهندس محمد فرج عامر وعضو مجلس النواب، جميع الوزراء والمحافظين وجميع التنفيذيين بمختلف المؤسسات بالدولة التنفيذ الفورى لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة أو شائعات تتعلق بفيروس "كورونا المستجد" أو غيره بهدف تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.





واقترح " عامر " فى بيان له اصدره اليوم على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة داخل مجلس الوزراء تكون مسئوليتها متابعة تنفيذ تكليفاته مطالبا من رئيس الوزراء محاسبة اى مسئول بالحكومة يثبت تقصيره فى تنفيذ هذه التكليفات المهمة خاصة أن الشائعات بشأن فيروس كورونا تحدث بلبلة لدى الرأي العام بعد أن تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية وكذا وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تداولها من قِبل أفراد المجتمع.



