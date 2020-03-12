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رياضة

يويفا يصدر قرارًا هامًا بخصوص دوري أبطال أوروبا بسبب كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 03:39 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بيانًا عاجلًا بخصوص تأجيل المنافسات الأوروبية من بينها دوري أبطال أوروبا، بسبب فيروس كورونا.

ونشر اليويفا بيانًا جاء فيه:"في ضوء تطورات والانتشار السريع لفيروس كورونا، الاتحاد الأوروبي يدعو أعضائه الـ 55، لاجتماع بالفيديو بالإضافة لرؤساء الأندية الأوروبية، يوم 17 مارس القادم، لبحث قرار إيقاف الكروي في أوروبا، بما فيها دوري أبطال أوروبا، وكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس، عن إيقاف جميع نشاطاته في مختلف الألعاب، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا جاء فيه:" لن يتم لعب المباريات التي كانت مقررة لهذا اليوم وغدًا، وهي مباراة فريق كرة السلة في الدوري الأوروبي، ومباراة فريق كرة القدم في الدوري الإسباني أمام إيبار."

وأضاف:"وعليه، يقرر النادي إغلاق للمرافق الرياضية ويوصى أيضًا بأن يظل جميع الأشخاص في فريق ريال مدريد الذين يقدمون خدماتهم في مدينة ريال مدريد تحت الحجر الصحي."

وأعلن النادي في البيان إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا المستجد"كوبيد 19"

وكان نادي يوفنتوس أعلن إصابة لاعبه دانيال روجاني بفيروس كورونا، وهو الذي كان متواجدًا في مباراة فريقه أمام إنتر في الدوري الإيطالي، لتشير بعض التقارير الصحفية إلى أنه سيتم فرض عزل طبي والكشف على لاعبي الفريقين.

يذكر أنه تم تعليق جميع الأنشطة الرياضية في إيطاليا، حتى مطلع شهر إبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن القرار كان يسمح للفرق الإيطالية بلعب البطولات القارية.
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