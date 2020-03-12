يويفا يصدر قرارًا هامًا بخصوص دوري أبطال أوروبا بسبب كورونا

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بيانًا عاجلًا بخصوص تأجيل المنافسات الأوروبية من بينها دوري أبطال أوروبا، بسبب فيروس كورونا.





ونشر اليويفا بيانًا جاء فيه:"في ضوء تطورات والانتشار السريع لفيروس كورونا، الاتحاد الأوروبي يدعو أعضائه الـ 55، لاجتماع بالفيديو بالإضافة لرؤساء الأندية الأوروبية، يوم 17 مارس القادم، لبحث قرار إيقاف الكروي في أوروبا، بما فيها دوري أبطال أوروبا، وكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.



