متحديا العاصفة.. علي ربيع: أنا الأسد أهو.. نزلت في المطر وهولعها نار

نشر الفنان علي ربيع، عبر حسابه على موقع التغريدات "إنستجرام" صورة له، وظهر علي ربيع وهو يستمتع بالمطر في إحدى الشوارع وعلق قائلًا: "أنا الأسد أهو نزلت في المطر وهولعها نار".





وتشهد الأحوال الجوية، اليوم، الخميس، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون حالة الطقس، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.





تبذل أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودا مضنية لمساعدة رجال المرافق في سحب أكبر قدر من مياه إعصار التنين الذى ضرب البلاد أمس، الأربعاء، خاصة بأماكن تجمعات مياه السيول بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، مع العمل على سحب السيارات التى غمرتها المياه.







