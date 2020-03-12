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حوادث

علقة ساخنة في عز البرد.. سائق حاول لمس مناطق حساسة لسيدة في بني سويف

الخميس 12/مارس/2020 - 06:08 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم

شهدت مدينة بني سويف شرق النيل  واقعة ضرب وتأديب سائق  حين أقدمت ربة منزل وزوجها وشقيقها، على ضربه و تأديبه   والاعتداء عليه بآلة حادة ، تأديبا له على محاولة تحرشه بالزوجة  وملامسة أجزاء من جسدها أثناء توصيلها إلى منزلها بشرق النيل بمنطقة بياض العرب.

وتبادل السائق معها أرقام الهواتف قبل أن تستدرجه لتأديبه، ويدعي كذبا أمام رجال الشرطة بسرقة مجهولين له تحت تهديد السلاح الأبيض.

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البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة بني سويف الجديدة، من سائق تاكسي يدعى «أحمد. س. م» ٣٢ عاما، سائق، مقيم قرية أبشنا بمركز بني سويف، أنه أثناء قيادته السيارة رقم «و طـ ج 4376» "تاكسي أجرة "  بموقف محي الدين لمركز بني سويف، استوقفه ٣ أشخاص مجهولين، وطلبوا منه توصيلهم للحي الخامس شرق النيل دائرة القسم، وأثناء سيرهم بمنطقة نائية تحت الإنشاء، حاولوا سرقة التاكسي، وأثناء مقاومته لهم تعدى عليه أحدهم بسلاح أبيض «مطواة» أحدثت إصابته بجرح قطعي بالساعد الأيسر، واستولوا منه على حافظة النقود الخاصة به، وبداخلها مبلغ مالي قدره ٤٥٠ جنيها  وبطاقة الرقم القومي، وفروا هاربين، مستقلين دراجة نارية برفقة أحد الأشخاص كان ينتظرهم بمكان الواقعة.

ووجه مدير أمن بني سويف بسرعة كشف ملابسات الحادث والتحري عن الواقعة وضبط مرتكبيها والمسروقات، وشكل اللواء محمد عبدالوهاب مدير مباحث بني سويف، فريق بحثي تحت إشرافه وقيادة العميد طارق عيسى رئيس مباحث المديرية ضم الرائد أحمد النبوي رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: «إسراء. ا. ع» ٢٠، عاما، ربة منزل، وزوجها «محمود. م. أ»٢٥ عاما، عامل، وشقيقها «زياد. ا. ع» ١٩ عام، عاطل «، و» سامي. ز. ع «٢٩ عام، عاطل خال الزوج، جميعهم مقيمين قرية بياض العرب بمركز بني سويف.

وتبين من التحريات أنه أثناء قيام السائق بتوصيل ربة المنزل لمحل إقامتها بمنطقة بياض العرب، أقدم السائق على التحرش بها وملامسة بعض المناطق الحساسة من جسدها وطلب منها رقم هاتفها المحمول، وخوفًا منه قامت بإعطائه رقم الهاتف الخاص بزوجها لحين وصولها لمحل إقامتها، وعقب ذلك قام بمعاودة الاتصال بها فتجاوبت معه وطلب منها مقابلتها فوافقت بناء على طلب زوجها الذي أحضر خاله وشقيقها، وقاموا بانتظاره بالمكان المحدد بينهما، وعقب وصوله قاموا بالتعدي عليه بالضرب تأديبًا له، وقام الثالث بإخراج سلاح أبيض عبارة عن خنجر كان بحوزته وأحدث إصابة السائق، ولاذوا بالفرار.

كما تبين من التحريات أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة انتقاما منه لتحرشه بربة المنزل.

كما تبين من التحريات الأولية أنه بسؤال ربة المنزل، اتهمت المبلغ بالتحرش بها جسديًا، وبمواجهة السائق بأقوال المتهمين، أقر بصحتها وأنه قام بالادعاء كذبا بمحاولة مجهولين سرقة التاكسي بالإكراه خشيةً افتضاح أمره، وتحرر المحضر رقم 21 أحوال قسم شرطة بني سويف الجديدة .

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