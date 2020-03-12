التموين: توقعنا أن تكون الظروف الجوية أكثر صعوبة مما نحن عليه .. فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة كانت على استعداد تام للتعامل مع مياه الأمطار.









وأضاف وزير التموين ، خلال حواره على التلفزيون المصري، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل لحظى ما يتم فى جميع المحافظات ومن جميع الوزراء.









وأشار وزير التموين إلى أن جميع الوزراء كانوا على علم بما يحدث حاليًا، والجميع اخذ احتياطاته، ولم يحدث أى عطل فى أى مصلحة حكومية منذ الصباح.









وكشف وزير التموين، أن جميع الوزارات تعمل من أجل المواطن ومن أجل توفير جميع الخدمات، معلقًا إننا كنا متوقعين أن تكون الظروف الجوية أكثر صعوبة مما نحن عليه الآن.









وناشد رئيس الوزراء المواطنين تقليل الحركة خلال هذه الفترة نظرا لاستمرار سقوط الأمطار بصورة غزيرة خلال اليومين القادمين، كما ناشد المواطنين اﻻبتعاد عن أعمدة الإنارة، خاصة الأطفال تفاديا لحدوث أى مكروه.



