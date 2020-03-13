AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. حيلة غريبة لفتح قفل السيارة بـ رباط الكوتشي

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:01 ص
فتح قفل السيارة برباط
فتح قفل السيارة برباط الكوتشي
Advertisements
عزة عاطف
تخيل أنك نسيت مفتاح سيارتك في داخلها وعلقت في الخارج، أو لم تستطع إيجاده إطلاقًا، من الممكن أن تفيدك هذه الحيلة في التصرف بسرعة وفتح سيارتك بسهولة تامة، كل ما تحتاجه هو رباط حذائك فقط.

قد لا تعمل هذه الخدعة على جميع أنواع السيارات لكنها بلا شك تعمل على العديد منها، فكلما كانت سيارتك أقدم، زادت احتمالية عملها. 

كل ما عليك القيام به هو فك رباط الكوتشي أو الحذاء ثم قم بربط عقدة مفتوحة في منتصفه، بعد ذلك قم بوضع العقدة في الزاوية اليمنى العلوية من الباب كما هو موضح بالفيديو في الأسفل.

أمسك طرفي الرباط من الخارج، ثم حرك الحبل  لأسفل داخل السيارة، حتى تصل العقدة المفتوحة إلى زر القفل وتنشبك به، هنا عليك الحرص على سحب جانب واحد من أربطة الحذاء لإحكام العقدة على الزر، وسحبه لأعلى.

مع شد القفل سينفتح باب السيارة، احذر استخدام هذا لاقتحام سيارة ليست ملكك، فهذه حيلة بسيطة في حال فقدت مفتاح سيارتك ولا تستطيع الوصول إلى الداخل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جربها بنفسك.. ماذا يحدث عند وضع بيكربونات الصوديوم في حذائك؟

بدون تكليف.. أسهل الطرق لتنظيف الكوتشى الأبيض فى دقائق

مش بالغسيل.. طرق تجفيف وتنظيف الأحذية بعد المطر

ترشيحاتنا

هاني الناظر يكشف حقيقة العاصفة المدمرة خلال الساعات القادمة

صوفينار تثير الجدل بـ سيلفي على إنستجرام

تعرف على حقيقة ابتلاع سيارة في هبوط أرضي إثر الطقس السيئ بالعبور

الأرصاد: الطقس السيئ وصل ذروته ويستمر حتى عصر الغد.. فيديو

جردوها من ملابسها داخل حديقة بالعجوزة.. 3 شباب يغتصبون فتاة قاصر بعد اختطافها من صديقها

10 إصابات بفيروس كورونا تضرب ليفربول بسبب لقاء أتلتيكو مدريد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ صيد السمك والسباحة في مياه الأمطار.. شاهد خفة دم المصريين في التعامل مع موجة الطقس السيئ

شاهد.. حيلة غريبة لفتح قفل السيارة بـ رباط الكوتشي

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بكورونا