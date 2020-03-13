شاهد.. حيلة غريبة لفتح قفل السيارة بـ رباط الكوتشي

تخيل أنك نسيت مفتاح سيارتك في داخلها وعلقت في الخارج، أو لم تستطع إيجاده إطلاقًا، من الممكن أن تفيدك هذه الحيلة في التصرف بسرعة وفتح سيارتك بسهولة تامة، كل ما تحتاجه هو رباط حذائك فقط.





قد لا تعمل هذه الخدعة على جميع أنواع السيارات لكنها بلا شك تعمل على العديد منها، فكلما كانت سيارتك أقدم، زادت احتمالية عملها.





كل ما عليك القيام به هو فك رباط الكوتشي أو الحذاء ثم قم بربط عقدة مفتوحة في منتصفه، بعد ذلك قم بوضع العقدة في الزاوية اليمنى العلوية من الباب كما هو موضح بالفيديو في الأسفل.





أمسك طرفي الرباط من الخارج، ثم حرك الحبل لأسفل داخل السيارة، حتى تصل العقدة المفتوحة إلى زر القفل وتنشبك به، هنا عليك الحرص على سحب جانب واحد من أربطة الحذاء لإحكام العقدة على الزر، وسحبه لأعلى.



