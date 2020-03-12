بعد الإصابة الأولى بـ كورونا.. قرار عاجل من تركيا

قررت السلطات التركية، اليوم الخميس، تعطيل المدارس لمدة أسبوع بدءًا من 16 مارس، والجامعات لمدة 3 أسابيع.









ووفقًا لهيئة الإذاعة والتليفزيون التركية، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إرجاء زيارات أردوغان إلى الخارج بسبب فيروس كورونا.









وأشار إلى أن الشخص المصاب بفيروس كورونا حالته الصحية جيدة ولا مشاكل متعلقة بالمخالطين له الذين يخضعون للحجر الصحي.









وكانت السلطات التركية، أعلنت مساء الثلاثاء الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".