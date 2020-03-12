AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد الإصابة الأولى بـ كورونا.. قرار عاجل من تركيا

الخميس 12/مارس/2020 - 06:38 م
بعد الإصابة الأولى
بعد الإصابة الأولى بـ كورونا.. قرار عاجل من تركيا
Advertisements
شيماء مصطفى
قررت السلطات التركية، اليوم الخميس، تعطيل المدارس لمدة أسبوع بدءًا من 16 مارس، والجامعات لمدة 3 أسابيع.


ووفقًا لهيئة الإذاعة والتليفزيون التركية، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إرجاء زيارات أردوغان إلى الخارج بسبب فيروس كورونا.


وأشار إلى أن الشخص المصاب بفيروس كورونا حالته الصحية جيدة ولا مشاكل متعلقة بالمخالطين له الذين يخضعون للحجر الصحي.


وكانت السلطات التركية، أعلنت مساء الثلاثاء الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وبحسب وكالة "أناضول"، التركية، قال فخر الدين كوجه وزير الصحة التركي إن المريض قيد الحجر الصحي التام في الوقت الحالي.


وأضاف أن المصاب بفيروس كورونا حالته الصحية العامة جيدة، وتم وضع أفراد عائلته وكل المحيطين به تحت الملاحظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عائد من إيران.. تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في بغداد

بعد تسجيلها أول حالة مصابة بـ كورونا.. الصحة المغربية تكشف آخر التطورات

سلطنة عمان تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سلطنة عمان تسجل إصابات جديدة بـ فيروس كورونا

بسبب كورونا.. الإمارات تعطل الدراسة شهر وتدعو مواطنيها لتجنب السفر.. فيديو

إيران وفيروس كورونا الجديد

ترشيحاتنا

أهم الأخبار | سماء مصر في قبضة إعصار التنين.. الطقس السيء يضرب البلاد.. وإصابة 21 مصريًا بـ كورونا

شاهد ماذا فعلت العاصفة تنين في جدة.. فيديو

دراسة استبعاد رمضان صبحي وحسين الشحات من منتخب مصر.. تفاصيل

4 خطوات منزلية.. طريقة تعقيم العين لحمايتها من العاصفة الترابية

بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري الأبطال

أخبار الرياضة.. ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. إيقاف دوري أبطال أوروبا

AdvertisementS

قرار احترازى ووقائي.. غلق مدرسة دولية بالزمالك وعزل ذاتي لطلابها ومعلميها بسبب كورونا

10 إصابات بفيروس كورونا تضرب ليفربول بسبب لقاء أتلتيكو مدريد

بسبب الطقس السيئ.. تصادم قطارى ركاب بخط الصعيد فى روض الفرج

الأسوأ لم يأت بعد .. بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات

أحدهم كان متوقفا .. إصابة 13 في حادث تصادم قطارين بروض الفرج

انتهاك فج للفصل السابع.. مصر تطالب مجلس الأمن بمنع انتقال الإرهابيين إلى ليبيا

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

مدبولى يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة حال قطع المياه في بعض المناطق

جردوها من ملابسها داخل حديقة بالعجوزة.. 3 شباب يغتصبون فتاة قاصر بعد اختطافها من صديقها

متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟.. رئيس مركز التنبؤات بالأرصاد يجيب

مشهد رباني بديع بعد تعليق العمرة.. الحمام يطوف حول الكعبة وفوق المسجد الحرام.. شاهد

بعد كورونا وعاصفة التنين.. كويكب ضخم يقترب من الأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه في البرد.. أصابع بطاطس بالجبنة مع سلطة التونة بالخضار

زبون يترك 4 آلاف دولار بقشيش لعاملة بمطعم.. مفاجأة مزعجة بانتظارها

4 خطوات منزلية.. طريقة تعقيم العين لحمايتها من العاصفة الترابية