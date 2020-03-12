روسيا تحظر دخول الإيطاليين إلى أراضيها

قرر مجلس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، تعليق دخول مواطني إيطاليا مؤقتا عبر الحدود الروسية، على خلفية تفشي فيروس كارونا المستجد (كوفيد – 19).





ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء الروسي قولها إنه "من الساعة 00:00 بتوقيت موسكو في 13 مارس يوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مؤقتًا المرور عبر حدود الدولة الروسية لمواطني الجمهورية الإيطالية، الذين يدخلون أراضي روسيا لغرض الدراسة والعمل، وكذلك لأغراض خاصة وسياحية وعبور".





وأعلنت السلطات الإيطالية، مساء الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 827 حالة، فضلًا عن تخطي الإصابات الـ12462 حالة.





وتعتبر إيطاليا وإيران من أكثر بؤر العالم تفشيا لفيروس كورونا، بعد الصين.



