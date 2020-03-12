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اقتصاد

بناء قدرات.. برنامج لتنمية مهارات المتعاملين مع المستثمرين بالمحافظات

الخميس 12/مارس/2020 - 10:39 م
صدى البلد
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علياء فوزى
شارك المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في أعمال وفعاليات افتتاح البرنامج التدريبي لتنمية مهارات المتعاملين مع المستثمرين بالجهات الإدارية مثل الجهات الإدارية الخارجية الملحقة بمراكز خدمات المستثمرين ومكاتب خدمة المستثمرين بالمحافظات والمكاتب التابعة للهيئة بالمحافظات المختلفة، والذي أقامته هيئة الاستثمار في أولى مراحله، وذلك في إطار ما توليه الهيئة من اهتمام بتنمية مهارات العنصر البشري القائم على تقديم الخدمات الاستثمارية.

وأكد عبد الوهاب على أهمية البرنامج التدريبي في صقل خبرات ممثلي الجهات وتوحيد المفاهيم بين المتعاملين مع المستثمرين من تلك الجهات بالإضافة إلى تنمية بعض المهارات الإدارية، الأمر الذي يعود بالنفع في إنجاز الخدمات المقدمة للمستثمر بكفاءة وفي أسرع وقت، لافتًا إلى خطة هيئة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة لتنظيم زيارات ميدانية وورش عمل متخصصة لتنمية قدرات ممثلي الجهات الخارجية.

وتابع "تضمن تلك الخطة بناء القدرات للعاملين في 18 محافظة على مستوى الدلتا والصعيد خلال شهر مارس الجاري تعقدها هيئة الاستثمار في كل من مراكز خدمات المستثمرين بالإسكندرية والدقهلية والمنيا وقنا".

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي الذي عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تضمن العديد من المحاور منها التعريف بقانوني الاستثمار والشركات وإجراءات التأسيس والتشغيل لأنظمة الاستثمار المختلفة، وإجراءات ما بعد التأسيس وإصدار التراخيص، ومهارات التعامل الإيجابي مع المشكلات والتواصل الفعال مع العملاء، فضلًا عن تعريف المتدربين بأنظمة الاستثمار بالمناطق الحرة والاستثمارية، والفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية، وقد شمل البرنامج ممثلي الجهات الإدارية في كل من محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، الشرقية، شمال وجنوب سيناء.
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