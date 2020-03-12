كريستيانو رونالدو يصاب بفيروس كورونا

كرستيانو رونالدو ، نجم يوفنتوس الإيطالي، أصيب كشفت تقارير إعلامية أن البرتغالي، نجم يوفنتوس الإيطالي، أصيب بفيروس كورونا بسبب وجوده مع دانييلي روجاني، زميله في الفريق المصاب بالفيروس.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن رونالدو توجه إلى البرتغال عقب مباراة فريقه ضد إنتر ميلان التي جمعتهما بالدوري الإيطالي، وانتهت بفوز البيانكونيري بهدفين دون رد، ليتربع على قمة جدول كالتشيو.



