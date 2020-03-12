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رياضة

كريستيانو رونالدو يصاب بفيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 09:07 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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ريهام بكير
كشفت تقارير إعلامية أن البرتغالي كرستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، أصيب بفيروس كورونا بسبب وجوده مع  دانييلي روجاني، زميله في الفريق المصاب بالفيروس.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن رونالدو توجه إلى البرتغال عقب مباراة فريقه ضد إنتر ميلان التي جمعتهما بالدوري الإيطالي، وانتهت بفوز البيانكونيري بهدفين دون رد، ليتربع على قمة جدول كالتشيو.

ووفقا لتقارير إعلامية نشرتها قناة i24news، الإسرائيلية ،  أن رونالدو المتواجد بجانب والدته في البرتغال ، بسبب إصابتها بجلطة دماغية ، خضع لفحوصات في وطنه ، وكشفت عن إيجابية الفحص ، بمعنى أنه مصاب بفيروس كورونا ، ويخضع حاليا للعزل الصحي.

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