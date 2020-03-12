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فن

أحمد سعد ساخرا من حالة الجو: ادعولي الأكسجين يكفي عشان رايح الهرم

الخميس 12/مارس/2020 - 10:46 م
احمد سعد
احمد سعد
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محمد بدران


شهدت حالة الطقس في مصر تقلبًا شديدًا أدى إلى هطول الأمطار الغزيرة اليوم الخميس وقابل نزول الأمطار سخرية من بعض الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وكالعادة كان أبرز هؤلاء والذي حرص على السخرية من هطول الأمطار هو الفنان "احمد سعد" والذي نشر عبر حسابه على موقع "انستجرام" صورة له.


وظهر احمد سعد بملابس الغوص وهو يحمل اسطوانة اكسجين  وعلق قائلًا "انا نازل عندى شغل ادعولى الاكسجين يكفى عشان رايح الهرم ونالت إعجاب متابعيه.

وتشهد الأحوال الجوية، اليوم، الخميس، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون حالة الطقس، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.


تبذل أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودا مضنية لمساعدة رجال المرافق في سحب أكبر قدر من مياه إعصار التنين الذى ضرب البلاد أمس، الأربعاء، خاصة بأماكن تجمعات مياه السيول بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، مع العمل على سحب السيارات التى غمرتها المياه.


حيث دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتى القاهرة والقليوبية، بمعدات الشركة وسيارات الشفط بشوارع المدن، لرفع تراكمات المياه التي نتجت عن هطول الأمطار والتعامل مع المياه المتراكمة، ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه




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