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متحدث الصحة: فيروس كورنا ضعيف .. وإغلاق مدرسة في الزمالك بسبب طالب مُصاب

الخميس 12/مارس/2020 - 11:35 م
مواجهة كورونا
مواجهة كورونا
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أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الدولة تعمل بكل قوة في ملف أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم إغلاق مدرسة في الزمالك أسبوعين خوفا من انتشار فيروس كورونا بعد إصابة طالب بالفيروس من والده، وسيتم تطهير المدرسة السبت المقبل وتطبيق العزل على طلابها.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة التليفزيون المصري، مساء اليوم الخميس، أن فيروس كورونا لوحده هو فيروس ضعيف، متابعا :"كل اللي بيظهر عندهم فيروس كورونا بيشفوا، لكن اللي عنده أمراض مناعة بيكون الأمر مختلف".


وفي السياق نفسه أشار إلى أن الوزارة تتابع أزمة فيروس كورنا لحظة بلحظة وتتخذ مواقف سريعة وحاسمة في هذا الصدد، مؤكدا أنه من يظهر عليه أعرض كورونا نتخذ  معه موقفا سريعا بالعزل.

 

 

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