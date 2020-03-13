إنبي ينتقد اتحاد الكرة بشدة بسبب النادي الأهلي .. تفاصيل

عبر محمد خالد غرابة عضو مجلس إدارة إنبي، عن استيائه من عدم تأجيل مباراة فريقه أمام الأهلي، المقررة مساء السبت المُقبل في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ14 .
وطالب الأهلي وإنبي بتأجيل المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية، كما حدث في مباريات أمس الخميس.
وقال محمد غرابة في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" : "أين العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص؟" ، الأهلي وإنبي يلعبان يوم السبت بدون أي تدريب لا الخميس ولا الجمعة".
أين العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.— Mohamed Ghoraba محمد خالد غرابة (@MGhoraba) March 12, 2020
الأهلي وإنبي يلعبان يوم السبت بدون أي تدريب لا الخميس ولا الجمعة.
قرار التأجيل حق وإلا لماذا تأجلت مباريات اليوم؟!