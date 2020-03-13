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رياضة

إنبي ينتقد اتحاد الكرة بشدة بسبب النادي الأهلي .. تفاصيل

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:17 ص
الأهلي وانبي
الأهلي وانبي
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محمد رشاد
عبر محمد خالد غرابة عضو مجلس إدارة إنبي، عن استيائه من عدم تأجيل مباراة فريقه أمام الأهلي، المقررة مساء السبت المُقبل في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ14 .

وطالب الأهلي وإنبي بتأجيل المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية، كما حدث في مباريات أمس الخميس.

وقال محمد غرابة في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" : "أين العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص؟" ، الأهلي وإنبي يلعبان يوم السبت بدون أي تدريب لا الخميس ولا الجمعة".
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