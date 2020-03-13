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اقتصاد

الفيدرالي الأميركي يضخ سيولة ضخمة لتهدئة الأسواق

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:29 ص
مجلس الاحتياطي الفدرالي
مجلس الاحتياطي الفدرالي
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وكالات
تدخل مجلس الاحتياطي الفدرالي لكبح انهيار السوق اليوم بضخ ضخم للسيولة يقول بعض المحللين إنه قد يشير إلى إجراءات أعمق من البنك المركزي الأمريكي من أجل تنشيط الاقتصاد وجلب الاستقرار إلى النظام المالي.

وقال بنك نيويورك الاحتياطي الفدرالي إنه سيتيح 1.5 تريليون دولار لأسواق قروض ليلة واحدة هذا الأسبوع ويبدأ شراء تشكيلة واسعة من سندات الخزانة الأمريكية في إطار مشترياته الشهرية، في تحول ينبئ بأنه قد يشرع في استخدام أدوات إدارة الأزمات على نحو أسرع مما كان مخططا له.

وقال إبراهيم رهبري، كبير استراتيجيي سوق الصرف لدى سيتي، في مذكرة إلى العملاء اليوم، "من المرجح أن يبذل مجلس الاحتياطي  المزيد قريبا، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة إلى الصفر على الأرجح."

عرض البنك المركزي 500 مليار دولار من خلال تسهيل إعادة الشراء لثلاثة أشهر اليوم وسيطرح 500 مليار دولار إضافية من تسهيلات إعادة  الشراء لشهر واحد ومثلها لثلاثة أشهر غدا الجمعة.
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